ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА я ДАЮ 20 БАЛОВ НЕ ЗА МАЛЕНЬКОЕ СОЧИНЕНИЕ , А ЗА БОЛЬШОЕ Сочинение о ЗДОРОВОЙ ПОЛЕЗНОЙ ЕДЕ
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА я ДАЮ 20 БАЛОВ НЕ ЗА МАЛЕНЬКОЕ СОЧИНЕНИЕ , А ЗА БОЛЬШОЕ Сочинение о ЗДОРОВОЙ ПОЛЕЗНОЙ ЕДЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый овощ или фрукт полезен по своему. Я люблю кушать фрукты и овощи потому-что они полезны, в них очень много витаминов и кальций.Например яблоко содержит витамин C , a вот мандарин содержит витамин А.
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Литература
География