Почему мы не можем жить без животных
География
Почему мы не можем жить без животных
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Гость:
Потомучто не будет во первых мяса во вторых меха,кожи и в третьих без мяса человек будет вымирать мы не будем получать витамины находящиися в мясе и одежды не будет
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