Почему на твой взгляд поставили памятник Петру 1 В санкт-петербурге
Английский язык
Почему на твой взгляд поставили памятник Петру 1 В санкт-петербурге
Ответ(ы):
Гость:
Он изменил Россию в лучшую сторону, возможно если бы не он , то мы бы так и не стали великой державой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Пользователь создал сообщение из 256 символов в кодировке Unicode, в которой каждый с??мвол кодируется 16 битами. После редактирования информац...
Русский язык
Выпишите из словаря учебника стр141 одну пару близких по значению слов, которые отвечают на вопрос какой
Английский язык
ЗНАТОКИ АНГЛИЙСКОГО!!!!!Пожалуйста придумайте по 2 предложения на английском со сл??вами: обмен-swap решать(что-то делать)-decide заботиться;...