Почему на твой взгляд поставили памятник Петру 1 В санкт-петербурге

Английский язык
Почему на твой взгляд поставили памятник Петру 1 В санкт-петербурге
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Он изменил Россию в лучшую сторону, возможно если бы не он  , то мы бы так и не стали великой державой.
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