Пользователь создал сообщение из 256 символов в кодировке Unicode, в которой каждый с??мвол кодируется 16 битами. После редактирования информационный объём сообщения составил 3072 бит. Определите, сколько символов удалили из...
Информатика
Пользователь создал сообщение из 256 символов в кодировке Unicode, в которой каждый с??мвол кодируется 16 битами. После редактирования информационный объём сообщения составил 3072 бит. Определите, сколько символов удалили из сообщения, если его кодировка не изменилась. 1)100 2)64 3)32 4)16
Ответ(ы):
Гость:
Объем сообщения до редактирования: 256*16 бит = 4096 бит После редактирования объем уменьшился на 4096-3072=1024 бит Количество удаленных символов: 1024/16 = 64 Ответ: 2)64
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