Пользователь создал сообщение из 256 символов в кодировке Unicode, в которой каждый с??мвол кодируется 16 битами. После редактирования информационный объём сообщения составил 3072 бит. Определите, сколько символов удалили из...

Информатика

Пользователь создал сообщение из 256 символов в кодировке Unicode, в которой каждый с??мвол кодируется 16 битами. После редактирования информационный объём сообщения составил 3072 бит. Определите, сколько символов удалили из сообщения, если его кодировка не изменилась. 1)100 2)64 3)32 4)16

Автор: Гость