Почему пары слов,каторые звучат одинаково, написаны по-разному? как выбрать прав??льное написание Мишка и мишка Пушок и пушок Клин и клин
Русский язык
Почему пары слов,каторые звучат одинаково, написаны по-разному? как выбрать прав??льное написание Мишка и мишка Пушок и пушок Клин и клин
Ответ(ы):
Гость:
Так написали потому что вот например Мишка это имя а мишка это игрушка а мы знаем все что имена,отчества,города и так далее пишется с заглавной буквой вот почему А если ты хочешь выбрать правильное написание смотришь в предложение.Вот на пример Мишка один из моих любимых игрушек.Здесь мишка это кукла А вот здесь: На улице Мишка с друзья ми играли в футбол здесь Мишка это имя то есть смотришь на предложения и пишешь
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