ПОМОГИТЕ : Какое количество вещества углекислого газа выделится при сгорании 6 г угля (C) если уравнение реакции : C + O2 = CO2

Химия

ПОМОГИТЕ : Какое количество вещества углекислого газа выделится при сгорании 6 г угля (C) если уравнение реакции : C + O2 = CO2

Автор: Гость