ПОМОГИТЕ : Какое количество вещества углекислого газа выделится при сгорании 6 г угля (C) если уравнение реакции : C + O2 = CO2
Химия
ПОМОГИТЕ : Какое количество вещества углекислого газа выделится при сгорании 6 г угля (C) если уравнение реакции : C + O2 = CO2
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