Почему печатные средства массовой информации до сих пор важны для общества?
Обществознание
Почему печатные средства массовой информации до сих пор важны для общества?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что они наиболее сильно развиты в мире, а также потому, что недорого стоят. Ещё они важны потому, что в них располагаются не только новости, но и полезные рекомендации, советы, инструкции, рецепты.
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