Почему при заражении аммиаком нужно укрываться в полуподвальных помещениях(подв??льных) помещениях,а при заражении хлором и фосгеном подниматься на верхние этажи здания?
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Почему при заражении аммиаком нужно укрываться в полуподвальных помещениях(подв??льных) помещениях,а при заражении хлором и фосгеном подниматься на верхние этажи здания?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что аммиак поднимаестся вверх так как он легкий газ а хлор и фосген наоборот и они осидают вниз
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