Почему про октябрь говорят что это месяц отлета пролета и прилета птиц?
Окружающий мир
Почему про октябрь говорят что это месяц отлета пролета и прилета птиц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В октябре птицы улетают на юг
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