Почему рассказ л .н толстого называется кавказский пленник а не кавказкие пленники????
Литература
Почему рассказ л .н толстого называется кавказский пленник а не кавказкие пленники????
Ответ(ы):
Гость:
Толстой назвал свой рассказ кавказский пленник, имея в виду Жилина т.к. Жилин гораздо более положительный персонаж, нежели Костылин. Костылин являет собой образец пассивности (в отличие от Жилина). Это очень хорошо заметно в эпизоде с побегом Жилина и Костылина, а также в концовке рассказа, когда сообщается, что через несколько месяцев еле живого Костылина выкупили за пять тысяч, в то время как Жилин бежал.
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