Почему рассказ назван "Смерть чиновника", а не "Смерть человека"?
Литература
Почему рассказ назван "Смерть чиновника", а не "Смерть человека"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чехов хотел показать, что чиновник - это гос. служащий, самый низкий по карьерной лестинце, который во всем потакает человеку который стоит выше него на этой лестице, он хотел показать эту не очень хорошую сторону чиновничьего сословия.
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