Почему рассказ назван "Смерть чиновника", а не "Смерть человека"?

Гость: Гость:

Чехов хотел показать, что чиновник - это гос. служащий, самый низкий по карьерной лестинце, который во всем потакает человеку который стоит выше него на этой лестице, он хотел показать эту не очень хорошую сторону чиновничьего сословия.