Почему савельич невзлюбил бопре прав ли он

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Савельич невзлюбил Бопре, так как он был против иностранной прислуги (он же обращается с этими словами к Андрею Петровичу Гриневу, что и своих людей хватает). Савельич не любил француза за то, что он никакого положительного влияния на Гринева не давал, не занимался с ним. Это можно подтвердить в первой главе при описании их "занятий" (например, Бопре спал, а Петр Андреевич делал из географической карты змея, подаренной отцом сыну. Несомненно, Савельич понимал, что Петруша будет брать пример с французского "учителя" (хоть таковым он не являлся). Из этого следует, что Савельич прав в своем недобром отношении к Бопре.