Почему Северная война была долгой

Гость: Гость:

1)благодаря модернизации армии, создание флотилии , решительных действия Петра и его полководцев 2)Россия получила признание в мире, выход к Балтийскому морю и уважение 3)Петру присвоено звание императора, а Россия стала империей. (сори я это в блокноте написал)