Почему Северная война была долгой

История
Почему Северная война была долгой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)благодаря модернизации армии, создание флотилии , решительных действия Петра и его полководцев  2)Россия получила признание в мире, выход к Балтийскому морю и уважение  3)Петру присвоено звание императора, а Россия стала империей. (сори я это в блокноте написал)
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