Почему водоросли считаются наиболее древними растениями

Гость: Гость:

Водоросли — одни из древнейших организмов, населяющих нашу планету. Эрой водорослей и бактерий называют протерозой, однако появились они еще раньше. Уже давно высказывались предположения, что архейские графиты и мраморы — результат жизнедеятельности каких-то древних организмов, а в последнее десятилетие удалось найти остатки живых существ, населявших древнейшие моря нашей планеты: в Южной Африке в архейских породах были обнаружены самые древние из известных в настоящее время организмов, жившие на Земле 3 млрд. 200 млн. лет назад. Они представляют собой шаровидные микроскопические тельца (диаметром от 5 до 30 мкм) , по своему строению очень похожие на сине-зеленые водоросли. В Южной Африке было сделано еще одно открытие. Оказалось, что скопление графита в архейских доломитах Трансвааля — это не что иное, как остатки колоний водорослей, живших 2 млрд. 600 млн. лет назад. По своим особенностям они наиболее близки к синезеленым. Здесь же были обнаружены и остатки древнейших колоний водорослей в виде мелких куполовидных известковых образований. Массовое развитие водорослей в докембрийских морях не только оставило после себя памятники в виде толщ горных пород, но и явилось подлинной революцией в истории всей нашей планеты. Ведь сине-зеленые докембрийские водоросли были первыми на Земле автотрофными фотосинтезирующими организмами, способными при помощи солнечной энергии усваивать углерод и выделять свободный кислород. Считается, что к началу палеозоя атмосфера, до этого состоявшая из метана, аммиака и углекислого газа, обогатилась свободным кислородом и ее состав стал близким к современному. В атмосфере появился озон, ставший экраном, предохраняющим Землю от губительного потока радиоактивного излучения. Наличие свободного кислорода привело к появлению животных и аэробных бактерий. Водоросли явились мощными создателями не только кислорода, но и органического вещества, ставшего пищей животных и бактерий.