Почему засмеялся Печорин ,когда умерла Бела?
Литература
Почему засмеялся Печорин ,когда умерла Бела?
Ответ(ы):
Гость:
Я считаю,что Печорин засмеялся от нервного срыва,шока,не осознание случившегося,не понимания события.как-то так в общем
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