Почему земля и другие природные ресурсы оцениваются как основа жизни народов?
Обществознание
Почему земля и другие природные ресурсы оцениваются как основа жизни народов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представить свое существование без воды ,тепла,электричество не возможно,а ведь именно это нам и лают природные ресурсы. Все потребности делятся на физические,духовник..и прочее,так вот к физическим(фундамент)мв относим потребности без которых невозможно наше с вами существование (вода,тепло,электричество) вот поэтому они нам всем необходимы
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