Подбери схожие между собой предметы и придумать к ним загадки
Литература
Подбери схожие между собой предметы и придумать к ним загадки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всех кормлю с охотой я, А сама безротая. ответ Ложка На одной широкой ножке У неё 4 рожка, Но она совсем не пилка, Для котлет и мяса ... ответ Вилка
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