Подберите к именам существительным синонимы. опредилите их склонение

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Синонимы-это слова одинаковые по значению, но разные по написанию! а склонения: 1 скл. м.р. и ж.р. оканчания а,а 2 скл. м.р. нулевое оканчание . ср.р. оканчания о,е. 3скл. ж.р. нулевое оканчание.