Подчеркни слова,которые начинаются со звука.( Й ). Ягуар а на ярмарке Купил детишка?? яблоки, Пряники,конфетки. То-то рады детки. Выпиши слово,обозначающее название животного,и выполни его звуко-буквенный анализ._______________...
Русский язык
Подчеркни слова,которые начинаются со звука.( Й ). Ягуар а на ярмарке Купил детишка?? яблоки, Пряники,конфетки. То-то рады детки. Выпиши слово,обозначающее название животного,и выполни его звуко-буквенный анализ.____________________________________________________. __слогов,_-____букв,_______звуков,_______гласных,________согласных.
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Биология
Помогите пожалуйста, поясните как человек может использовать в повседневной жизни знания о том, что растения,показаные на рисунке запасают питатель...
Русский язык