Подчеркни слова,которые начинаются со звука.( Й ). Ягуар а на ярмарке Купил детишка?? яблоки, Пряники,конфетки. То-то рады детки. Выпиши слово,обозначающее название животного,и выполни его звуко-буквенный анализ._______________...

Русский язык
Подчеркни слова,которые начинаются со звука.( Й ). Ягуар а на ярмарке Купил детишка?? яблоки, Пряники,конфетки. То-то рады детки. Выпиши слово,обозначающее название животного,и выполни его звуко-буквенный анализ.____________________________________________________. __слогов,_-____букв,_______звуков,_______гласных,________согласных.
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