Подчеркни в выделенных словах буквы, обозначающие мягкие согласные. Я глажу щенка. Я гляжу в окно. Убери, пожалуйста, посуду со стола. Полку для книг сделал столяр. Эта рыбка очень мала. Она так и называется малявка.

Русский язык

Подчеркни в выделенных словах буквы, обозначающие мягкие согласные. Я глажу щенка. Я гляжу в окно. Убери, пожалуйста, посуду со стола. Полку для книг сделал столяр. Эта рыбка очень мала. Она так и называется малявка.

Автор: Гость