Подчеркни в выделенных словах буквы, обозначающие мягкие согласные. Я глажу щенка. Я гляжу в окно. Убери, пожалуйста, посуду со стола. Полку для книг сделал столяр. Эта рыбка очень мала. Она так и называется малявка.

Русский язык
Подчеркни в выделенных словах буквы, обозначающие мягкие согласные. Я глажу щенка. Я гляжу в окно. Убери, пожалуйста, посуду со стола. Полку для книг сделал столяр. Эта рыбка очень мала. Она так и называется малявка.
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Гость:
А какие слова выделенные скажи я помогу
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