Подчеркнуть грамматические основы .ПОМОГИТЕ !!!

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Подчеркнуть грамматические основы .ПОМОГИТЕ !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Было - сказуемое. 2) Дорога казалась. 3) Было - сказуемое. 4) Жаворонки дремали. 5) Пахло, тянуло - сказуемое. 5) Речка поблёскивала и бежала. 6) Чешуя поблёскивала, луг печален и прекрасен. 7) - 8) Было - сказуемое. 9) Повернуть,  перескочить - сказуемое. 10) Лошади понимали, пронеслась косогора, вильнул коренник и кинулся. 11) Колёса заклубились, застучали.
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