Подготовка аптечки первой помощи детям при несчастных случаях и травмах
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Подготовка аптечки первой помощи детям при несчастных случаях и травмах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подготовка мидицинских средств,если несчастные случаи достать перекись водорода,ватку,лекопластырь,ваткой вытерить кровь,перекисью водорода обработать ранку, заклееть лекопластырем.если травмы тоже самое
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