Подобрать проверочные слова медведь, дед,пирог,воз,короб

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Подобрать проверочные слова медведь, дед,пирог,воз,короб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медведи дедушка пироги возить коробочка
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