Подскажите что токое однородные гологолы
Русский язык
Подскажите что токое однородные гологолы
Ответ(ы):
Гость:
Это те глаголы , которые относятся к одному существительному , налично : Он сегодня ел, пил, спал.
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