Подскажите формулы и названия кислот и кислотных остатков(нет таблицы в учебнике срочно надо спасибо зараннее)
Химия
Подскажите формулы и названия кислот и кислотных остатков(нет таблицы в учебнике срочно надо спасибо зараннее)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этой таблице всё понятно и доступно описано. Надеюсь, она тебе поможет(см.вложение)
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