Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора. Почему нет запятой между "доцветал" и "и"? По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и п...

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Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора. Почему нет запятой между "доцветал" и "и"? По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо. Почему между "ни пройти" и "ни проехать" есть запятая?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что сделал?  доцветал  И что не мог сделать?доцвесть и  осыпаться два разных во времени глагола и между ними есть  союз И ни что сделать?пройти ,  ни что сделать? проехать между глаголами нет  союза
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