Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора. Почему нет запятой между "доцветал" и "и"? По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и п...

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Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора. Почему нет запятой между "доцветал" и "и"? По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо. Почему между "ни пройти" и "ни проехать" есть запятая?

Автор: Гость