Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы( Учительница по музыке задала очень много... Спасибо большое! 1. Почему некоторые музыкальные произведения обладают яркой портретностью? 2. Какие музыкальные жанры наиболее с...

Музыка

Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы( Учительница по музыке задала очень много... Спасибо большое! 1. Почему некоторые музыкальные произведения обладают яркой портретностью? 2. Какие музыкальные жанры наиболее способны передать портретные черты героя? 3. Что общего между портретами «Протодьякона» И. Репина и Варлаама М. Мусоргского? 4. Как музыка передаёт портрет Гнома в пьесе М. Мусоргского? О чём, по-вашему, больше говорит музыка – о внешнем облике Гнома или о его внутреннем мире? 5. Назовите произведения, изученные ранее, в которых средствами музыки воплощаются портреты героев (персонажей).

Автор: Гость