Выберите все верные утверждения 1. почки расположены в поясничной области 2. ней??он - структурная и функциональная единица почки 3. почки подразделяются на почечные пирамиды 4. на вогнутом крае расположена почечная раковин...

Биология

Выберите все верные утверждения 1. почки расположены в поясничной области 2. ней??он - структурная и функциональная единица почки 3. почки подразделяются на почечные пирамиды 4. на вогнутом крае расположена почечная раковина 5. почки удаляют из организма углекислый газ 6. почки удаляют из организма мочевину 7. почки выделяют в кровь вредные вещества 8. кровь в почки поступает через почечную вену 9. в капсуле нефрона формируется первичная моча 10. капсула нефрона расположена в капиллярном клубочке 11. в капиллярах, оплетающих извитые канальца, формируется вторичная моча 12. часть извитых канальцев расположена в мозговом слое 13. из почечной лоханки моча поступает в мочевой пузырь 14. при длительном питье морской воды наступает обезвоживание организма 15. вода из открытых источников содержит много микроорганизмов

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