Какой падеж у слова листопаде?
Русский язык
Какой падеж у слова листопаде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
предложный падеж, скорее всего, а вообще это от контекста зависит!
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