Какой падеж у слова листопаде?

Русский язык
Какой падеж у слова листопаде?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
предложный падеж, скорее всего, а вообще это от контекста зависит! 
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