Номер 5 и 4 особено номер 5
Математика
Номер 5 и 4 особено номер 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.периметр =(14+7)*2=42 2.площадь=14*7= 98 3. 4см длина ширина 2 см 24+18=42 часа 60+39=99 сек 60+7=67 мин 60+28= 88 мин 120+4= 124 часа 60+30= 90 мин
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