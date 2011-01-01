Подставьте предлоги: the window is...the sofa,the coffee table is...the armchair,the lamp is...the coffee table,there's a fireplace...the room,there's a small table...the sofa.
Английский язык
Подставьте предлоги: the window is...the sofa,the coffee table is...the armchair,the lamp is...the coffee table,there's a fireplace...the room,there's a small table...the sofa.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картинка прилагается? или можно вставить Любые предлоги?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Помогите, пожалуйста, ответить на вопросы 1). Для чего создают правила? 2). За что Шереметьев заслужил народную любовь? 3). Для чего нужны пр...
Русский язык
СРОЧНО!!!! Дайте анализ стихотворения Тютчева "Безумие" по плану: 1) Что вы знаете о авторе, времени создания этого стиха. 2) Тема, основная м...
Русский язык
Помогите пожалуйста. Образуйте страдательные причастия настоящего времени. Зап??шите словообразовательные цепочки. Образец: Уважать (1 спр., не...