Поеэд движется со скоростью 90 км/ч,Какие расстояние он проезэает эа 4 минуты
Физика
Поеэд движется со скоростью 90 км/ч,Какие расстояние он проезэает эа 4 минуты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот решение: 90:60*4=6(км) Ответ:за 4 минуты поезд проезжает 6 километров
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