Поезда вышли Одновременно навстречу друг другу Из двух городов расстояние между ??оторыми 600 километров скорость первого поезда 70 километров в час а скорость второго поезда 80 километров в час Какое расстояние было между поез...
Математика
Поезда вышли Одновременно навстречу друг другу Из двух городов расстояние между ??оторыми 600 километров скорость первого поезда 70 километров в час а скорость второго поезда 80 километров в час Какое расстояние было между поездами через 3 часа после выхода Через сколько времени после выхода они встретились
Ответ(ы):
Гость:
70+80=150 км/ч скорость сближения 150*3=450 на столько они станут ближе через 3 часа 600-450=150км расстояние между поездами через 3 часа 600:150=4 ч через такое время они встретятся
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