Поезда вышли Одновременно навстречу друг другу Из двух городов расстояние между ??оторыми 600 километров скорость первого поезда 70 километров в час а скорость второго поезда 80 километров в час Какое расстояние было между поез...

Математика

Поезда вышли Одновременно навстречу друг другу Из двух городов расстояние между ??оторыми 600 километров скорость первого поезда 70 километров в час а скорость второго поезда 80 километров в час Какое расстояние было между поездами через 3 часа после выхода Через сколько времени после выхода они встретились

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