Поезда вышли Одновременно навстречу друг другу Из двух городов расстояние между ??оторыми 600 километров скорость первого поезда 70 километров в час а скорость второго поезда 80 километров в час Какое расстояние было между поез...

Математика
Поезда вышли Одновременно навстречу друг другу Из двух городов расстояние между ??оторыми 600 километров скорость первого поезда 70 километров в час а скорость второго поезда 80 километров в час Какое расстояние было между поездами через 3 часа после выхода Через сколько времени после выхода они встретились
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
70+80=150 км/ч скорость сближения 150*3=450 на столько они станут ближе через 3 часа 600-450=150км расстояние между поездами через 3 часа 600:150=4 ч через такое время они встретятся
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите N1300 пожалуста
Ответить
Геометрия
На прямой проходящей через точки А(11,15) и В(2,3) найдите ординату точки С, абсцисса которой равна 5
Ответить
Русский язык
Составь и запиши предложения с существительными первого склонения в творительны?? подеже полил цветы вода, шелестит ветер бумага дорога освещается ...
Ответить
Математика
8 есеп 52 бет 4 сынып математика комектесиндер отиниш
Ответить
Русский язык
Озаглавь текст. Вставь недостающие буквы. В ноч ... с ш ... стого на седьмое янва- ря мы встр ... чали светлый праз ... ник Рож- дества Христ...
Ответить