Помогите N1300 пожалуста

Гость: Гость:

Группируем более рационально (можно сложить даже в уме ) 1) 2,3+1,7 = 4 4,5+0,5= 5 0,6+0,4= 1 4+5+1 = 10 2) 8,01+1,99 = 10 9,08+4,92= 14 5,13+0,87= 6 10+14+6 = 30 3) 6,091+0,209 = 6,3 7,083+ 2,117= 9,2 3,127+0,373=3,5 6,3+9,2+3,5 = 19