Погорельский " Чёрная курица, или подземные жители" 1. Мышью и крысьи меха "было доз??олено употреблять" а) знатным особам Б) детям в) всем 2. Наказав Алёшу, учитель а) поставил его на крупу Б) поставил его на хлеб и воду в) за...

Литература

Погорельский " Чёрная курица, или подземные жители" 1. Мышью и крысьи меха "было доз??олено употреблять" а) знатным особам Б) детям в) всем 2. Наказав Алёшу, учитель а) поставил его на крупу Б) поставил его на хлеб и воду в) закрыл в темном чулане

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