Пояснить значеня фраеологизмив одним диєсловом бити баглайи дати дропака мов сич надувся спивати дифирамби спивати Лазаря топтати ряст з торбояпустити моркву скребти прикусити язик

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Пояснить значеня фраеологизмив одним диєсловом бити баглайи дати дропака мов сич надувся спивати дифирамби спивати Лазаря топтати ряст з торбояпустити моркву скребти прикусити язик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дати дропака - втікти примусити язик - мовчати
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