Разгадайте кроссворд!!! Зарание спасибо! :3
Информатика
Разгадайте кроссворд!!! Зарание спасибо! :3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Вкладка. 2.стрелка 3.пуск 5.раскрывающийся 6.мышка,меню 7.окно 8.отмена 9.контектсное Программы
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