Как реагировала общественность Европы на события в Греции
История
Как реагировала общественность Европы на события в Греции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попыталась вмешаться, исходя из своей выгоды и целей
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