Полноводность реки нил
География
Полноводность реки нил
Ответ(ы):
Гость:
ВСЕГДА ПОЛНОВОДНА,ПОТОМУ ЧТО БОЛЬШАЯ ВЛАЖНОСТЬ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значение выражения а) 3+5а при а=7; 1,2; 0,04; 0 б) 2/3(дробь)(x+6) при x=3 , 1,2 , 0,6 , 0,03. в) 2-0,1с при с=0, 0,3 , 1,1 , 10 г) а2(к...
Информатика
Пядевая система – система счисления наших предков, которая была позже привязана ?? пропорциям человека. Одна пядь – половина обутой стопы взрослого...
Биология
Всем ли рыбам нужно одинаковое количество кислорода ?? приведите примеры по рыбам форель , сазан , линь ?
Алгебра
Помогите пожалуйста !!!! Определите вероятность того, что при бросании кубика вып??ло число очков, кратное 3
Українська література