Положите на лист бумаги монету и резко выдерните лист.Почему монета осталась на п??ежнем месте?
Физика
Положите на лист бумаги монету и резко выдерните лист.Почему монета осталась на п??ежнем месте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Монета до этого имела скорость равную 0, а если лист резко дернуть, он увеличивает скорость а монета стремиться сохранить свою скорость равную 0, остаться на месте
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