Получите много баллов, помогайте. Помогите ответить на вопросы про робота- домох??зяйку. 1. Почему он необходим? 2. Где он может использоваться? 3. Когда он должен использоваться? 4. Кто может извлечь выгоду от его использо...

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Получите много баллов, помогайте. Помогите ответить на вопросы про робота- домох??зяйку. 1. Почему он необходим? 2. Где он может использоваться? 3. Когда он должен использоваться? 4. Кто может извлечь выгоду от его использования? 5. Как он должен выглядеть? По 2-3 предложения

Автор: Гость