Помагите номер15 заранее спасибо
История
Помагите номер15 заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древнекаменный век, или палеолит — начальный и самый длительный период в истории человечества, в развитии которого можно проследить ряд этапов: — древний, или нижний, палеолит (до 150 тысячелетий до н. э.) ; — средний палеолит (150—35 тысячелетий до н. э.) ; — верхний, или поздний, палеолит (35—10 тысячелетий до н. э
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