Сочиние на тему разговор с мамой

Гость: Гость:

Однажды со мной произошло вот что:я поругалась со своей мамой. Мы обиделись друг на друга. Но она моя мама и мне было очень стыдно перед ней. Мама старше. У мамы больше опыта . Но все же я никак не могла к ней подойти, попросить прощения. Но потом просто вспомнила о том, что это самый близкий для меня человек, благодаря которому я появилась на свет, забыла все обиды и поблагодарила судьбу, что она жива и всегда придет мне на помощь в трудную минуту! Отбросила всю гордость, подошла к ней и сказала: Милая мамочка, я была не права и не смотря на все ссоры, я тебя очень люблю. - И я тебя люблю, моя хорошая !