Сложносокращёные слова скорей
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Сложносокращёные слова скорей
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Минюст, тоо, оао, спк, ооо, мчс, турагентство, Сбербанк, спортлото, РФ, Центризбирком, нло, фсб, кпп, Госдума, чп (!), квн, апк, Госсовет, сельхозугодья, оргвыводы, НДС, концлагерь, ВДВ, комбат, интурист, медсестра, Генштаб, рао, ук, райфо, вуз, мур, омон, Роспечать, Госкомстат, Внешэкономбанк, СМИ, спецодежда, бортинженер, спецкор, НХЛ, редколлегия, спецназ, медсанбат, АиФ, политсовет, ЭВМ, ДК, Гидрометцентр, Минобороны, «Мосфильм» , гороно.
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