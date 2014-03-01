Помагите пожалуйста буду благодарна
Математика
Помагите пожалуйста буду благодарна
Ответ(ы):
Гость:
3*3 - pi*3/2*3/2/2=9(1-3.14/8)=5,47
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