Помагите пожалуйста буду благодарна

Математика
Помагите пожалуйста буду благодарна
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Ответ(ы):
Гость:
3*3 - pi*3/2*3/2/2=9(1-3.14/8)=5,47
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