Помагите пожалуйста ребята

Гость: Гость:

1. Запишите в виде выражения: а) произведение суммы чисел 117 и 4 на их разность: б) частное от деления разности чисел 58,6 и 24,1 на их сумму: в) сумму числа 96,8 и произведения чисел 3,2 и 147: г) удвоенное произведение чисел 1/3 и 2,7: В задании не сказано "вычислить", поэтому можно не писать вычисления и ответы, а только сами выражения.