Проверочное слово к букве д в слове площадка

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Проверочное слово к букве д в слове площадка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь . Написание буквы  д докажут его падежные формы —  нет площади,  площадок . 
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