Проверочное слово к букве д в слове площадка
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Проверочное слово к букве д в слове площадка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь . Написание буквы д докажут его падежные формы — нет площади, площадок .
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