Помоги решить номер 8,9. пожалуста срочно надо

Гость: Гость:

Допустим сторона квадрата ABCD 3 см P= 3+3+3+3=12 см S=3 x 3 = 9 см (квадратных) Это 8 номер Допустим длина прямоугольника ABCD 5 см а ширина 3 см P= 5+5+3+3=16 cм S=5x3=15 см (квадратных ) Это 9 номер