Помоги решить номер 8,9. пожалуста срочно надо
Биология
Помоги решить номер 8,9. пожалуста срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим сторона квадрата ABCD 3 см P= 3+3+3+3=12 см S=3 x 3 = 9 см (квадратных) Это 8 номер Допустим длина прямоугольника ABCD 5 см а ширина 3 см P= 5+5+3+3=16 cм S=5x3=15 см (квадратных ) Это 9 номер
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