ПОМОГИТЕ!!!! 1)Какой материк расположен в Южном и на Восточном полушарии? 2) Какой м??терик расположен в Северном и Западном полушарии?

География

ПОМОГИТЕ!!!! 1)Какой материк расположен в Южном и на Восточном полушарии? 2) Какой м??терик расположен в Северном и Западном полушарии?

Автор: Гость