ПОМОГИТЕ!!!! 1)Какой материк расположен в Южном и на Восточном полушарии? 2) Какой м??терик расположен в Северном и Западном полушарии?
География
ПОМОГИТЕ!!!! 1)Какой материк расположен в Южном и на Восточном полушарии? 2) Какой м??терик расположен в Северном и Западном полушарии?
Ответ(ы):
Гость:
1)Южная Америка 2)Северная Америка я не уверен если честно
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Выделите целую часть,предварительно сократив число A)10/6 б)18/12 В)10/15 г)28/8 д)40/15 е)42/9 ж)50/15 З)56/12 И)72/45 к)252/224