pomogite 1)log0,5xlt;-1 2)Log0,1xgt;3 3) Log√2xgt;4 4)Log2/5xlt;0

Математика
pomogite 1)log0,5xlt;-1 2)Log0,1xgt;3 3) Log√2xgt;4 4)Log2/5xlt;0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простейшие логарифмические неравенства: 1. log₀,₅x<-1 ОДЗ: x>0 -1=log₀,₅0,5⁻¹=log₀,₅(1/2)⁻¹=log₀,₅2 log₀,₅x<log₀,₅2 основание логарифма а=0,5. 0<0,5<1 знак неравенства меняем x>2 учитывая ОДЗ, получим: x>2 ОДЗ: x>0 основание логарифма а=√2≈1,41. √2>1, знак неравенства не меняем x>2 учитывая ОДЗ, получим: x>2
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